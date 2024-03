VIDEO Întrebarea zilei: Cu ce oraș vă doriți să se asemene Chișinăul?

20:30

Cetățenii își vor putea recupera mai rapid banii pentru biletele de avion nevalorificate de la companiile avia care au dat faliment. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost adoptat, în a doua lectură, de deputați în ședința din 14 martie, anunță Parlamentul. Proiectul prevede completarea Legii insolvabilității cu un punct nou potrivit căruia […]