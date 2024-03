Un nou premiu însoțit de bani pentru Maia Sandu: un oraș din Germania îi acordă 25 mii EUR

19:50

Studenții Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun” desfășoară antrenamente practice. Acestea au loc la Batalionul de instrucție — Baza militară de instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca, în perioada 13-15 martie. Potrivit Ministerului Apărării, instruirea constă în executarea tragerilor de luptă din armamentul din infanterie și artilerie din dotarea Armatei Naționale. Lecțiile practice se desfășoară […] The post Antrenamente la baza militară de la Bulboaca. Precizările Ministerului Apărării appeared first on NewsMaker.