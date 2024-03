Maia Sandu l-a decorat pe regizorul Cristian Mungiu cu „Ordinul de Onoare”. „Așteptăm cu nerăbdare următorul său film!”

16:20

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul de astazi a Rusiei asupra orașului ucrainean Odesa. Șefa statului susține că acest război dur nu are limite și că Ucraina trebuie susținută urgent, pentru a menține securitatea Europei. „Astăzi în Odesa: întâi o rachetă a Rusiei a lovit în case. Apoi, în timp ce echipajele de urgență veneau în grabă, o a doua rachetă a lovit. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu are limite. Ucraina are nevoie urgentă de ajutor pentru a se apăra și pentru a...