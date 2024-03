Charles Michel îl felicită pe Putin pentru „victoria zdrobitoare”, deși alegerile abia au început: „Fără libertate. Fără alternativă”

16:30

Consiliul Audiovizual a prezentat un soft de monitorizare cu elemente de inteligență artificială, dezvoltat pentru Consiliul Audiovizualului cu susținerea UE, SUA și a Țărilor de Jos. Principala sarcină a platformei este combaterea dezinformării și a discriminării. Softul a costat 299 mii de euro fără TVA, iar elaborarea sa a durat un an și jumătate.