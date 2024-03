Un polițist de la Inspectoratul de Poliţie Nisporeni printre premianții turneului de luptă națională „Trânta” în memoria generalului-maior de poliție Anton Gamurari

13:00

Campania de Împădurire la Vărzărești este acum în plină desfășurare. Astăzi, 10 martie, primarul comunei Vărzărești, Gheorghe Agheorghiesei, împreună cu Gospodăria Silvică Nisporeni-Silva, au inițiat campania de Împădurire. 6 hectare sunt plantați în comuna Vărzărești, regiunea Staniște. În cadrul campaniei participă consilierii și locuitorii din localitate. Gheorghe Agheorghiesei a declarat...