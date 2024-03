Cum să cumperi bitcoini în Moldova? Explicăm pas cu pas

15:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Lazarencu – oficial ministru al Mediului. Sandu și Recean au trasat prioritățile: „Spor la muncă” Tauber ar putea rămâne, din nou, fără imunitate parlamentară. Este acuzată de amestec în înfăptuirea justiției Baba Dochia își scutură cojoacele? În mai multe regiuni ale țării a nins Abonați-vă […] The post VIDEO Ministerul Mediului are un nou șef, Tauber poate rămâne fără imunitate, Baba Dochia scutură cojoacele / Știri NewsMaker appeared first on NewsMaker.