La Bălți a avut loc evenimentul „A step to success: The future belongs to AIESEC”

Joi, 14 martie 2024, în incinta Tekwill Balți a avut loc evenimentul „A step to success: The future belongs to AIESEC”. La eveniment au luat parte Irina Smirnova, șefa Direcției-serviciul de presă și Irina Cozma, specialist principal al Direcției relații cu publicul a Primăriei municipiului Bălți. Scopul evenimentului este să informeze participanții despre AIESEC, inclusiv... Read More →

