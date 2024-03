Proiectul ASP-lui privind introducerea cărților de identitate în RM votat de deputați în prima lectură  

13:00

Novak Djokovic și-a încheiat în turul 3 parcursul la Indian Wells, fiind învins de Luca Nardi, care a ajuns pe tabloul principal al turneului din postura de lucky loser. Sârbul riscă să piardă serios din avantajul pe care îl are în fruntea clasamentului ATP, iar Sinner, Alcaraz sau chiar Medvedev vor avea șansele lor să-l ... Novak Djokovic out de la Indian Wels – A doua eliminare a sârbului la un turneu major, după Australian Open – Ar putea pierde șefia clasamentului ATP