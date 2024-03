Vasile DODON, SRL Călărași-Divin, R. Moldova

13:40

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) a desfășurat o nouă ediție a Campaniei de promovare a Carierei IT în școlile din Republica Moldova. Inițiativa a avut scopul să comunice beneficiile îmbrățișării unei cariere în domeniul Tehnologiei Informației (IT) şi să crească nivelul de informare privind oportunitățile pe care aceasta le poate genera. Ediția […] Articolul Tinerii din regiunea de sud a țării, îndemnați să aleagă o carieră în IT apare prima dată în AgroTV.