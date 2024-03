EasyReserv, start-upul care are ambiția de a deveni primul unicorn din Moldova. Piața din Europa și Dubai – următoarea etapă

Pe 1 martie 2024, aplicația EasyReserv s-a lansat pe App Store și Google Play. În 24 de ore de la lansare, era deja pe locul II în Top Charts pe App Store. Am discutat cu Alexandru Iaroslavschi, cofondator la EasyReserv, și am aflat de la el cât costă 1 % din acțiunile start-upului, care este piața unde urmează să se extindă și, desigur, despre ambiția de a deveni primul unicorn din Moldova. Сообщение EasyReserv, start-upul care are ambiția de a deveni primul unicorn din Moldova. Piața din Europa și Dubai – următoarea etapă появились сначала на #diez.

