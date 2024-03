Marina Tauber a rămas a 9-a oară fără imunitate parlamentară – Învinuire bizară a procurorilor – Imixtiune în justiție după ce a vociferat într-un megafon

17:20

Compania Südzucker Moldova va fi condus de fostul premier al Republicii Moldova, Pavel Filip (2016-2019), care, până acum, timp de un an, a deținut postul de membru al Comitetului de Conducere al întreprinderii. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al concernului german Südzucker AG pe 1 martie 2024, anuntî compania. Pavel Filip îl ... Un fost premier al RM va conduce o companie germană