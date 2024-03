Pasagerii păgubiți de companiile avia își vor primi banii printre primii, în caz de insolvabilitate. Proiect de lege, votat în a doua lectură

20:10

Câteva zeci de simpatizanți ai Partidului „Nostru” (PN) – condus de Renato Usatîi – au protestat împotriva formațiunii de guvernare pe 13 martie, în fața Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Manifestația, care a fost organizată de liderul PN, s-a desfășurat în timp ce a avut loc prima ședință de judecată în dosarul Renato Usatîi vs Comisia pentru […] The post Câteva zeci de persoane au protestat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Usatîi: „Vom lupta pentru Moldova” appeared first on NewsMaker.