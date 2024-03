ZdG: CSJ a admis recursul la cererea lui Stoianoglo

14:50

La 04 martie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat sentința în cauza penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile unui șofer din cadrul unui Parc Urban de autobuze, învinuit de săvârșirea infracțiunii de corupere activă (art. 325 alin.(1) din Codul penal). Cauza penală respectivă a fost disjunsă în iunie 2022 din […]