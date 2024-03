FOTO În satul Bîc se construiește o grădiniță nouă. Spînu: „O investiție în viitorul Republicii Moldova”

19:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: „Moldova construiește" drumuri, școli și spitale, cu ajutorul UE. Recean îndeamnă moldovenii să pună umărul la schimbare Ministrul de Externe Mihai Popșoi, vizită în Ucraina: „Federația Rusă este un stat agresor" Cerere către Maia Sandu: să-i retragă cetățenia lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.