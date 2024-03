VIDEO Inteligența artificială va monitoriza știrile moldovenești. Cât au cheltuit autoritățile pentru program?

15:50

Ucraina, care se confruntă cu invazia rusă, nu-și va proteja doar propria libertate, ci și pacea și stabilitatea Moldovei. Declarația a fost făcută de ministrul ucrainean al Afacerilor Externe Dmytro Kuleba în timpul unei conferințe de presă din 13 martie, la Kiev, cu omologul său moldovean Mihai Popșoi.