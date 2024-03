Băiat de 19 ani din Moldova, omorât în Italia. A fost găsit agonizând pe stradă, de trecători

15:20

Ministra Mediului Iordanca-Rodica Iordanov va fi înlocuită. În locul ei va veni deputatul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) Sergiu Lazarencu. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul Dorin Recean. Oficialul nu a comunicat motivul schimbărilor din echipa guvernamentală. „Anunț o schimbare în echipa guvernamentală. Portofoliul Ministerului Mediului va fi preluat […] The post Un deputat PAS va fi numit ministru în Guvernul Recean appeared first on NewsMaker.