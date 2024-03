Partidul ”Renaștere”: ”Toate inițiativele noastre sociale au fost respinse de PAS, iar noi am vrut doar să ajutăm cetățenii”

14:10

Partidul „Renaștere" a organizat la data de 10 martie, conferința în Rîșcani, care a adunat peste 200 de membri. În cadrul acestui eveniment a fost ales noul conducător al organizației. Ecaterina Romanova a fost aleasă în funcția de secretar executiv, în timp ce Anton Osadciuc a fost investit în funcția de președinte, cu unanimitate de