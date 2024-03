Bolea, declarații cu mască „anti-PAS”, la tribuna Parlamentului. Grosu: „Cei cu discursuri nu prea bune, luați exemplu”

14:20

Contabila-șefă a unei asociații de economii și împrumut din raionul Ungheni a fost condamnată la 12 ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de comiterea infracțiunilor de escrocherie, delapidare averii străine și cauzarea daunelor materiale prin înșelăciune. Sentința a fost dictată de magistrații Judecătoriei Ungheni pe 12 martie, anunță Procuratura Anticorupție (PA).