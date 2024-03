FOTO „A fost minunat să revenim în Găgăuzia”. Cum a fost primit ambasadorul SUA la Comrat

12:20

Cu referire la vizitele din ultima perioadă ale politicienilor moldoveni în Rusia, premierul Dorin Recean a spus că instituțiile statului vor continua să identifice acele persoane care subminează statul Republica Moldova. „Să fie aduși în fața justiției și să se întâmple ceea ce scrie în Codul penal", a continuat oficialul moldovean. În timpul unor declarații […]