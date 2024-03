Doi deputați noi au fost prezentați la ședința Parlamentului

15:00

Republica Moldova a scăpat de dependența energetică totală față de Federația Rusă, și-a diversificat sursele de energie și și-a crescut considerabil exporturile pe piața Uniunii Europene. Declarațiile aparțin deputatului PAS, Mihail Druță, și au fost făcute în cadrul dezbaterii publice la tema „Ce urme au lăsat „doi ani de pași... The post Mihail Druță: Am scăpat de dependența energetică totală față de Rusia appeared first on ALBASAT.