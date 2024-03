Statul urmează să investească în modernizarea sistemelor de irigare pentru agricultură – Anunțul făcut de ministrul Bolea

13:40

Partidul Socialiștilor condamnă acțiunile autorităților statului de a deschide o misiune permanentă de apărare anunțate de președintele Franței Emmanuel Macron în timpul vizitei Maiei Sandu la Paris. PSRM atrage atenția asupra faptului că aceste acțiuni ale șefului statului moldovenesc încalcă neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, consfințită în Constituție. Potrivit articolului 11 din Legea fundamentală, „Republica ... PSRM împotriva deschiderii misiunii de apărare franceze, permanente, în Moldova – Este încălcată neutralitaea statului