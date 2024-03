Vetting: Dragalin, nemulțumită că averea rudelor sale va fi verificată: „Părinții, sora, mătușele, unchii mei nu și-au asumat asta”

19:30

Fotografia bașcanului Găgăuziei Evghenia Guțul, care dă mâna cu președintele rus Vladimir Putin în marja Festivalului Mondial al Tineretului de la Soci, a provocat săptămâna trecută un adevărat scandal în Moldova. Gestul guvernatoarei de la Comrat a fost discutat până și peste hotarele țării. Nu este prima dată când „mâna lui Putin” este literalmente implicată […] The post Mâna lui Putin, din nou în politica moldovenească. De ce are nevoie bașcana Evghenia Guțul de fotografii cu președintele Rusiei? appeared first on NewsMaker.