CALM nemulțumit de Guvern că nu i-a inclus pe membrii săi în echipa de negociere în procesul de aderare a RM la UE – Răspunsul premierului Recean

21:40

Lucrările de modernizare la Postul Vamal Sculeni au fost finalizate. Acum trecerea de frontieră este mai modernă, are mai multe piste, iar timpul de așteptare este mai mic. Astăzi a avut loc inaugurarea, PTF Sculeni unde au participat mai mulți oficiali din țara noastră și din România. Autoritățile au anunțat că urmează renovarea altor posturi ... Bucurie pentru călătorii care traversează frontiera – Vama Sculeni s-a modernizat, are mai multe piste, iar timpul de așteptare este mai mic The post Bucurie pentru călătorii care traversează frontiera – Vama Sculeni s-a modernizat, are mai multe piste, iar timpul de așteptare este mai mic appeared first on Politik.