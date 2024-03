De frica lui Putin, Varșovia va cheltui 30 de milioane de euro pe adăposturi anti-bombe

11:30

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, anunță despre documentarea unui grup de persoane implicat în finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali, săvârșită în proporții mari și spălarea de bani săvârșită în proporții deosebit de mari. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, membrii organizațiilor teritoriale primare […] Zeci de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Ilan Șor: "Câinii lui Sandu au organizat un întreg spectacol"