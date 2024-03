Pot apărea simptome specifice sarcinii la 72 de ore de la contact?

15:30

Când începe Postul Paştelui în 2024. Tradiţii de Lăsata Secului Paştele este cea mai are sărbătoare a creştinilor. Învierea Domnului nu este sărbătorită la aceeaşi dată în fiecare an. Paştele Ortodox este sărbătorit, în fiecare an, în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocţiul de primăvară. Anul acesta, ortodocşii vor sărbători Paştele în 5 mai. În funcţie de ziua în care pică Paştele sunt stabilite şi alte sărbători. De exemplu Floriile şi Rusaliile. Când pică Floriile în 2024 F...