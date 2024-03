Ministra Mediului a fost demisă? Prima declarație a Rodicăi Iordanov: „O decizie politică pe care a luat-o partidul cu dl Recean”

12:50

Startup Moldova Summit 2024 își propune să fie un eveniment de conexiune între antreprenori, lideri în inovație și experți tehnologici, promovând schimbul de cunoștințe și colaborarea transfrontalieră. Acesta va aduce împreună peste 20 de investitori și specialiști internaționali în tehnologie și antreprenoriat, printre care Nick Himowicz, expert în modelarea de afaceri și inovație la Strategyzer, Olga Melniciuc, care are o experiență remarcabilă în ecosistemul de startup-uri și capital de risc, Daniel Ray din cadrul Muse Group, […]