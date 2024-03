NEWS ALERT: Dorin Recean a demis-o pe Rodica Iordanov

11:00

Mogulul media Rupert Murdoch s-a logodit pentru a şasea oară, s-a aflat joi, de această dată cu Elena Zhukova, un cercetător pensionat, scrie The Guardian. Biroul lui Murdoch a anunţat că miliardarul în vârstă de 92 de ani urmează să se căsătorească cu Zhukova, un biolog molecular pensionat, în vârstă de 67 de ani, potrivit