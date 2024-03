Și Ministrul și șef la CFM – Andrei Spînu despre restanțele salariale ale întreprinderii – Se fac economii și se i-au împrumuturi pentru a le achita

20:20

Franța va deschide, luna viitoare, o misiune permanentă de apărare la Chișinău. Anunțul a fost făcut de liderul de la Elysee, Emmanuel Macron, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială la Paris. „Acordul de cooperare în domeniul apărării, semnat de miniștrii noștri, ne va oferi un cadru ... Franța va deschide o misiune permanentă de apărare la Chișinău – Va fi aprofundată și colaborarea economică moldo-franceză – Concluziile întrevederii dintre Sandu și Macron