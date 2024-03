„Integrarea europeană nu este doar pentru guvern”. Schimb de replici la ședința Guvernului pe tema implicării autorităților locale

09:30

Mai multe regiuni din Rusia au raportat atacuri cu drone pe teritoriul lor. S-ar fi înregistrat incendii la două depozite de petrol, din Oriol și Nijni Novgorod. Potrivit BBC News, rafinăria din Nijni Novgorod este una dintre cele mai mari din Rusia. În regiunea Belgorod, șapte sate ar fi rămas fără electricitate. Iar primarul Serghei […] The post Atac masiv cu drone asupra Rusiei, inclusiv asupra depozitelor de petrol. Moscova: 25 de drone ucrainene au fost distruse appeared first on NewsMaker.