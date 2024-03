BREAKING NEWS: CEDO a acceptat cauza pe fond privind legitimitatea interzicerii activității partidului “Șor”

07:20

Votul prin corespondență doar pentru alegătorii moldoveni din SUA și Canada ar oferi posibilitatea falsificării rezultatelor de către guvernarea PAS, crede deputatul PSRM, Adrian Albu, care a atras atenție și la costurile mari ale acestei proceduri. Potrivit acestuia, votul prin corespondență a unei singure persoane poate ajunge la 180 USD. Un proiect PILOT!!! Care ne […]