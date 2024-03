Noi măsuri privind transportarea elevilor la instituțiile de învățământ au fost aprobate de Guvern

09:20

Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) în calitate de orchestrator al Digital Innovation Hub of Moldova și implementator al proiectului „DIH of Moldova Steps 4 EDIH”, va organiza miercuri, 13 martie 2024, Conferința Internațională „Digital Innovation Hub - an important tool for Digital Transformation in the Republic of Moldova”.