Doi bărbați, condamnați la 12 și 20 ani de închisoare în Transnistria. Krasnosleski: „Au pregătit atacul terorist”

Maia Sandu a restructurat Aparatul Președintelui Republicii Moldova. Numărul personalului-limită a fost redus, iar unele structuri au fost comasate, redenumite sau excluse. Decretul care prevede aceste lucruri a fost publicat de administrația prezidențială. Astfel, numărul personalului-limită al Aparatului președintelui a fost redus de la 150 la 94. Conducerea Aparatului președintelui, în termen de o lună, […]