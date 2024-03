Ce vrea să audă un bărbat de la femeia iubită. Replici importante pe care i le poți spune

18:20

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, este determinat să apere buzunarele cetățenilor moldoveni în fața tarifelor la gazele naturale pe care le consideră „umflate" din cauza unei „scheme" a guvernării. Miercuri, 13 martie 2024, are loc o ședință de judecată la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pe subiect. În fața instanței, politicianul organizează un protest. „Ne adunăm […]