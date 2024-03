Cursul valutar oficial la 13.03.2024

21:50

Administrația publică centrală și administrația publică locală are mulți profesioniști competenți, dar sistemul actual al resurselor umane în Republica Moldova are mult spațiu pentru îmbunătățiri și necesită reforme profunde. Or, calitatea resurselor umane practic în mare parte determină mersul negocierilor de aderare și avansarea Republicii Moldova pe calea integrării în Uniunea Europea