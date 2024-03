Discuții la Parlament: „Referendumul privind aderarea la UE după finalizarea negocierilor, iar ideea integrării europene nu trebuie să devină un instrument politic în campania electorală”

16:50

Moscova a reacționat prin purtătorul de cuvânt al președintelui Putin la ultimele evenimente din stânga Nistrului. Dmitri Peskov a recunoscut că situaţia dintre Transnistria și Moldova „este departe de a fi previzibilă şi calmă". Rusia s-a declarat miercuri deschisă să ajute Transnistria, ai cărui reprezentanţi au cerut anterior ajutorul Moscovei în faţa a ceea ce ... Reacția Moscovei după întrunirea „deputaţilor" din stânga Nistrului – Peskov: „Rusia e deschisă să ajute Transnistria, dar preferăm să rezolvăm problemele prin dialog"