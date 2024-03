Platforma compensatii.gov.md deschisă pentru înregistrare pînă pe data de 25 martie 

15:00

Administrația prezidențială americană a prezentat un proiect de buget pentru 2025 care nu conține ajutoare majore pentru Ucraina. Bugetul pentru următorul an fiscal, care va începe la 1 octombrie 2024, prevede 850 de miliarde de dolari pentru cheltuielile de apărare. Această sumă este cu 4,1% (34 de miliarde de dolari) mai mare decît cea din actualul an fiscal. Proiectul de buget include c