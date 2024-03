Președintele României va candida pentru funcția de secretar general al NATO – Care sunt șansele și cine ar fi contracandidatul lui Iohannis

23:00

Fostul premier, Vlad Filat, a venit cu un comentariu privind ultimele declarații ale șefului SIS despre „implicarea Federației Ruse în procesele electorale din Republica Moldova". „Musteață probabil astăzi s-a trezit să descopere America, sau apa caldă, mai bine spus", a declarat ex-premierul pentru Unimedia. „Puterile mari, în anumite regiuni, tot timpul au avut influență și, ... Vlad Filat despre declarațiile șefului SIS: Nu are rolul să vorbească așa ca „baba de la Etulia", făcând prognoze – Această instituție nu trebuie să ne sperie, să ne informeze, sunt alte platforme pentru acest lucru"