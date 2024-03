foto | Un cetățean rus, identificat ca fost mercenar Wagner, a încercat să intre în R. Moldova

11:00

Președinta Maia Sandu a participat astăzi seara la cea de-a șasea ediţie a Galei „Women In Economy", organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și aflată sub patronajul Parlamentului European. „Implicarea femeilor nu este doar un act de echitate socială, este, în esență, un act de asumare a independenței. …