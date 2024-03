SIS reacționează la acuzațiile ex-procurorului anticorupție Victoria Furtună. De ce i-a fost îngrădit accesul la secrete de stat?

11:00

Asistenții personali din municipiul Chișinău, care îngrijesc persoane cu dizabilități, protestează, din nou, în fața Primăriei Chișinău. Aceștia acuză municipalitatea că ar fi creat artificial situația și le-ar ignora problemele. „Demisia, Ceban", „Ieșiți la discuții!", „Rușine" sau „Afară, Ceban" – a scandat mulțimea. De cealaltă parte, edilul capitalei acuză partidul de guvernare Acțiune și Solidaritate