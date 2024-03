Igor Dodon: Legea Parlamentului și hotărîrea Curții Constituționale nu corespund cu Constituția R. Moldova

11:30

Cîntăreţul şi compozitorul american Eric Carmen, cunoscut în special pentru hiturile "Hungry Eyes" şi "All By Myself", a încetat din viaţă la vîrsta de 74 de ani, relatează marţi DPA/PA Media care citează un anunţ al soţiei artistului.Eric Carmen a devenit celebru cu grupul power pop The Raspberries înainte de a se impune ca artist solo cu piese de succes precum "Hungry Eyes", care s-a aflat p