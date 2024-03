Cuplul găsit mort în zăpadă la Căușeni: persoane cu statut de bănuit sau învinuit nu sunt; cauza – la etapă incipientă

19:10

Referindu-se la războiul din Ucraina, papa Francisc a spus într-un interviu că „cel mai puternic este cel care se gândeşte la oameni şi are curajul steagului alb şi negociază”. „Când vezi că eşti învins, că lucrurile nu merg bine, trebuie să ai curajul să negociezi”, a adăugat papa. Într-o explicație, reprezentanții Vaticanului au menționat că […] The post Kievul reacționează la ultimul apel al papei Francisc: „Steagul nostru este albastru-galben. Nu vom ridica altele” appeared first on NewsMaker.