VIDEO În Rusia s-a prăbușit un avion militar cu 15 persoane la bord

Ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a declarat că militarii din unele țări NATO se află deja pe teritoriul Ucrainei. El a mulțumit acelor țări care „au mers la așa risc". Totuși, Sikorski a refuzat să spună la ce țări s-a referit. „Soldații din unele țări NATO sunt deja în Ucraina. Și aș vrea să […]