Surse: Percheziții în biroul fostei procurore anticorupție, Victoria Furtună

Comedia ''The Holdovers'', nominalizată în cinci categorii la premiile Oscar, a fost acuzată de plagiat de către un scenarist britanic, potrivit revistei Variety, informează AFP.Acuzaţiile, dezvăluite sîmbătă seară cu o zi înainte de gala Oscarurilor, pun sub semnul întrebării filmul lui Alexander Payne, considerat unul dintre cei mai puternici contracandidaţi ai peliculei '"Anatomy of a Fall"