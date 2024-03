Cetățenii R. Moldova, aflați în Franța, vor reînnoi actele mai ușor. ASP trimite o echipă mobilă la Paris

20:50

De când am fost măturat de la „Monitorul de Brașov”, am rămas și fără bani, și fără gazdă, și fără cărți și fără haine, toate fiindu-mi sechestrate de proprietarul garsonierei în care m-am mutat în urmă cu doi ani. Din locuința aia de pe Florilor am plecat cu coada între picioare, îmbrăcat doar în blugi și într-o cămașă fără guler și asta doar de aceea că nu i-am plătit chiria pe ultimele două luni. Mi-a reținut până și diplomele de la facultate și masterat, manuscrisul unui roman de-al meu și m...