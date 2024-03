Nu va avea ochii tăi, dar poate avea inima ta. Cine poate deveni un Asistent Parental Profesionist?

12:10

După nouă ani de judecată, România a câștigat procesul cu întreprinderea Gabriel Resources în cazul situației de la mina de aur Roșia Montană. Astfel, statul român nu va trebui să plătească nicio despăgubire companiei. Ba mai mult, reclamanții sunt obligați să ramburseze României costurile pentru judecată și procedurile de arbitraj, plus dobândă, ceea ce constituie […]