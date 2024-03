Apartamentul unei femei din Ucraina care a susținut Rusia a fost confiscat. Fosta profesoară a fost condamnată la închisoare

08:40

Traian Băsescu crede că Putin are capacitatea să ocupe Transnistria într-o noapte, însă nu poate păstra controlul asupra zonei nici măcar trei zile. Fostul președinte al României mai susține că Ucraina nu va tolera prezența militară masivă în Transnistria, iar Rusia s-ar regăsi în aceeași situație în care a fost cu Insula Șerpilor, respectiv că …