Rusia deschide secții de votare, în stânga Nistrului, la prezidențiale – Ambasadorul Vasnețov, convocat la MAE

14:50

Indian Wells va debuta mâine în ceea ce reprezintă debutul „Sunshine Double”. Bookmakerii au așteptat tragerea la sorți și au actualizat cotele la câștigarea trofeului. Aceștia au încredere în Novak Djokovic, căruia i-au dat prima șansă, dar anticipează că sârbul va avea concurență serioasă din partea omului momentului din ATP, Jannik Sinner. Novak Djokovic s-a ... Începe Indian Wells, turneul supranumit „al 5-lea Grand Slam” – După tragerea la sorți, Djokovic și Sinner, norocoși, iar Alcaraz are un traseu horror The post Începe Indian Wells, turneul supranumit „al 5-lea Grand Slam” – După tragerea la sorți, Djokovic și Sinner, norocoși, iar Alcaraz are un traseu horror appeared first on Politik.