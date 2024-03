Șefa cabinetului președintelui fracțiunii PAS, propusă pentru funcția de membru CEC

14:00

Odată cu sosirea primăverii, orașul Varzărești se pregătește să primească un eveniment muzical de excepție. În data de 4 martie 2024, cu începere de la ora 17:00, Casa de Cultură din Varzărești va găzdui un spectacol de neuitat oferit de Orchestra de Muzică Populară „Folclor”, sub îndrumarea talentatului său conducător... The post Petre Neamțu și Orchestra de Folclor: Află când va avea loc concertul în Varzărești appeared first on ALBASAT.