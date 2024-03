VIDEO Femeile „stau pe canapea”, mitropolitul Vladimir în Rusia, amendă record pentru un șofer din Moldova / Știri NewsMaker

17:10

Penitenciarul nr. 13 este un loc cunoscut de detenție. Cândva Veaceslav Platon, Marina Tauber, Vlad Filat și alți infractori cunoscuți sau mai puțin cunoscuți s-au aflat în detenție aici. Șederea lor în închisoare se desfășoară sub supravegherea constantă a 70 de membri ai personalului instituției. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, NewsMaker prezintă povestea a […] VIDEO „Acasă sunt mamă, soție, iar la serviciu – îmbrac uniforma militară". Povestea a două angajate a Penitenciarului nr. 13