Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat la MAE pentru explicații. De vină sunt secții de votare din regiunea transnistreană

Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU), generalul Valerii Zalujnîi, a fost desemnat ambasador în Marea Britanie. Numirea sa a fost aprobată pe 7 martie de președintele Ucrainei Vladimir Zelenski. Într-o adresare video către națiune, Vladimir Zelenski a anunțat că a aprobat candidatura lui Valerii Zalujnîi în calitate de ambasador al Ucrainei în Marea